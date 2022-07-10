Продукты, продлевающие жизнь – специалист привела список
В интервью «Вечерней Москве» врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова назвала эти продукты.
Специалист посоветовала употреблять в пищу крупы, так как они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма. Также в рацион следует добавить овощи, фрукты, зелень и ягоды.
Далее, по словам врача, в рейтинге полезной еды идут кисломолочные продукты, так как они нормализуют микрофлору кишечника.
Хорошим «строительным» материалом для организма являются продукты, которые содержат животный белок. Это рыба и курица. Врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова
По словам врача, источником йода для человека могут быть морепродукты, в том числе морская капуста. А для тех, кто хочет побаловать себя, подойдет горький шоколад: он является источником выработки эндорфинов.
Важно питаться сбалансированно, чтобы жить долго и счастливо, – резюмировала специалист.
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