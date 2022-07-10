Продукты, продлевающие жизнь – специалист привела список

Врач-дерматовенеролог рассказал, что крупы, овощи и фрукты продлевают жизнь, сообщает Zakon.kz.

В интервью «Вечерней Москве» врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова назвала эти продукты.

Специалист посоветовала употреблять в пищу крупы, так как они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма. Также в рацион следует добавить овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Далее, по словам врача, в рейтинге полезной еды идут кисломолочные продукты, так как они нормализуют микрофлору кишечника.

Хорошим «строительным» материалом для организма являются продукты, которые содержат животный белок. Это рыба и курица. Врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова

По словам врача, источником йода для человека могут быть морепродукты, в том числе морская капуста. А для тех, кто хочет побаловать себя, подойдет горький шоколад: он является источником выработки эндорфинов.

Важно питаться сбалансированно, чтобы жить долго и счастливо, – резюмировала специалист.