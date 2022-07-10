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Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев красивым нокаутом выиграл главный бой UFC

UFC Победа Нокаут Фото: Instagram/rafael_ataman_fiziev
В американском Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC ESPN 39, где встретились Рафаэль Физиев (11-1) и бразилец Рафаэль дос Аньос (31-13). Уроженец Жамбылской области, ныне представитель Азербайджана одержал досрочную победу в этом поединке, сообщает Zakon.kz.

Рафаэль Физиев досрочно завершил поединок в пятом раунде, отравив своего соперника в нокаут. В заключительной части противоборства файтеры провели в октагоне лишь 18 секунд, и первый же точный удар слева Рафаэля попал в цель, после того бразилец потерял концентрацию и пропустил ряд мощных ударов. 

Тем самым, Рафаэль Физиев одержал двенадцатую победу в карьере, а бразилец потерпел двенадцатое поражение в UFC. После этой победы Физиев бросил вызов бойцам из топ-5 своего дивизиона. А это файтеры высшей категории: Чарльз Оливейра, Дастин Порье, Джастин Гейджи, Ислам Махачев и Майкл Чендлер.

Может одним из соперников стать Конор Макгрегор, возвращение знаменитого ирландца ожидают через пару месяцев.

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