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Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет выдвигаться на пост премьера

Не будет выдвигаться на пост премьера Фото: Facebook/Ben Wallace
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.

Ранее издание Financial Times написало, что сторонники британского премьер-министра Бориса Джонсона планируют помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку, подавшему в отставку, стать его преемником. Издание отметило, что Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, чтобы положить конец «утешительным сказкам Джонсона».

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