Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет выдвигаться на пост премьера

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

О том, что Уоллес обсуждает возможность баллотироваться в лидеры консерваторов, писали британские СМИ. По данным компании YouGov, он считался фаворитом у однопартийцев. По итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, Уоллес лидировал с 13%.

Ранее издание Financial Times написало, что сторонники британского премьер-министра Бориса Джонсона планируют помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку, подавшему в отставку, стать его преемником. Издание отметило, что Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, чтобы положить конец «утешительным сказкам Джонсона».

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Выборы нового премьер-министра Великобритании должны состояться в октябре.