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Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Wimbledon

Геннадий Головкин поздравил с победой Фото: Twitter/Wimbledon
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к своей соотечественнице со словами поздравления, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице теннисного турнира Wimbledon в Twitter, где говорится о победе казахстанки Елены Рыбаковой, опубликовано множество поздравлений от болельщиков со всего мира.

Среди них есть и поздравление знаменитого казахстанского боксера.

Поздравляем Елену Рыбакину с исторической победой на Wimbledon! Алга Казахстан! Геннадий Головкин

9 июля лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Великобритании – престижный теннисный турнир Wimbledon. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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Константин Вноровский
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