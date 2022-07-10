Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Wimbledon

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к своей соотечественнице со словами поздравления, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице теннисного турнира Wimbledon в Twitter, где говорится о победе казахстанки Елены Рыбаковой, опубликовано множество поздравлений от болельщиков со всего мира.

Среди них есть и поздравление знаменитого казахстанского боксера.

Congratulations to Elena Rybakina on her historic victory at @Wimbledon! Alga Kazakhstan!🇰🇿 July 9, 2022

Поздравляем Елену Рыбакину с исторической победой на Wimbledon! Алга Казахстан! Геннадий Головкин

9 июля лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Великобритании – престижный теннисный турнир Wimbledon. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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