Геннадий Головкин поздравил Елену Рыбакину с победой на Wimbledon
На официальной странице теннисного турнира Wimbledon в Twitter, где говорится о победе казахстанки Елены Рыбаковой, опубликовано множество поздравлений от болельщиков со всего мира.
Среди них есть и поздравление знаменитого казахстанского боксера.
– Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 9, 2022
Congratulations to Elena Rybakina on her historic victory at @Wimbledon! Alga Kazakhstan!🇰🇿
Поздравляем Елену Рыбакину с исторической победой на Wimbledon! Алга Казахстан! Геннадий Головкин
9 июля лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Великобритании – престижный теннисный турнир Wimbledon. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.
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