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Финал серии книг «Игра престолов» будет отличаться от сериала – Джордж Мартин

Джордж Мартин о финале серии книг Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Создатель вселенной «Игра престолов» Джордж Р. Р. Мартин ответил на самый частый вопрос поклонников серии: закончится ли «Песнь льда и пламени» так же, как и сериал «Игра престолов», сообщает Zakon.kz.

В своем блоге писатель объяснил, что сам он больше «садовник», чем «архитектор». Его истории растут и развиваются по мере того, как он их пишет. И хотя обычно он заранее видит общую картину, порой неожиданные детали всплывают по мере продвижения работы и меняют ход событий.

Здесь же он признался, что уже давно придумал концовку «Песни Льда и Огня». Во время работы само развитие истории меняется, но видение развязки у писателя остается прежним. По словам Мартина, в последних двух частях книжной серии будет много сюрпризов.

В последнее время я все больше и больше замечаю, что мое творчество уводит меня все дальше и дальше от сериала. Да, некоторые моменты из «Игры престолов» HBO вы увидите и в «Ветрах зимы» (хотя, возможно, не совсем так). Но большая часть будет совсем другой. Это неизбежно. Романы намного больше и сложнее сериалов. Некоторые события, которые произошли на HBO, не произойдут в книгах. И наоборот. Джордж Мартин

Кроме того, автор предупредил, что даже не все дожившие до финала сериала герои останутся таковыми в конце книжного цикла, а не все погибшие на экране умрут в книге.

Хоть сколько-нибудь примерная дата выхода все еще не раскрывается. Учитывая, что писатель изначально обещал выпустить роман в 2016 году, а затем в 2020, все может затянуться еще на пару лет.

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