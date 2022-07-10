14 человек погибли во время стрельбы в баре в ЮАР

14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике, сообщает Zakon.kz.

Еще минимум 10 человек ранены, трое — в критическом состоянии, передает местный телеканал eNCA.

В полиции заявили, что происшествие случилось около 0:30 по местному времени. Предварительно неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.

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Нападавшие были в масках.

Представители местных правоохранительных органов заявили, что обстоятельства стрельбы уточняются.

Я не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству со свидетелями, которые предоставят нам информацию, мы сможем раскрыть это дело. Комиссар полиции Элиас Мавела