14 человек погибли во время стрельбы в баре в ЮАР
Фото: Facebook/South African Police Service
14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике, сообщает Zakon.kz.
Еще минимум 10 человек ранены, трое — в критическом состоянии, передает местный телеканал eNCA.
В полиции заявили, что происшествие случилось около 0:30 по местному времени. Предварительно неизвестные вошли в бар и начали беспорядочно стрелять в людей.
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Нападавшие были в масках.
Представители местных правоохранительных органов заявили, что обстоятельства стрельбы уточняются.
Я не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству со свидетелями, которые предоставят нам информацию, мы сможем раскрыть это дело.Комиссар полиции Элиас Мавела
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