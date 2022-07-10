Визит в Саудовскую Аравию необходим, чтобы противостоять России и Китаю – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его планируемый в рамках ближневосточного турне 13-16 июня визит в Саудовскую Аравию будет играть важную роль с точки зрения противостояния с Россией и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью для The Washington Post.

Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира. Президент США Джо Байден

По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

Также Джо Байден утверждает, что встреча с лидерами Саудовской Аравии нужна для стратегического партнерства, «основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям». Встреча будет проходить при участии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, которого США обвиняют в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Политик отметил, что будет первым президентом США за более чем 20 лет, который посетит Ближний Восток без участия американских войск в боевых действиях. Он указал, что собирается наладить отношения с Саудовской Аравией и надеется, что подобные мирные визиты будут повторяться.