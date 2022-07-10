Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Визит в Саудовскую Аравию необходим, чтобы противостоять России и Китаю – Байден

Аноансировал визит в Саудовскую Аравию Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден заявил, что его планируемый в рамках ближневосточного турне 13-16 июня визит в Саудовскую Аравию будет играть важную роль с точки зрения противостояния с Россией и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью для The Washington Post.

Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира. Президент США Джо Байден

По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

Также Джо Байден утверждает, что встреча с лидерами Саудовской Аравии нужна для стратегического партнерства, «основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям». Встреча будет проходить при участии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, которого США обвиняют в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Политик отметил, что будет первым президентом США за более чем 20 лет, который посетит Ближний Восток без участия американских войск в боевых действиях. Он указал, что собирается наладить отношения с Саудовской Аравией и надеется, что подобные мирные визиты будут повторяться.

Читайте также

Протестующие в Шри-Ланке обнаружили в резиденции президента «миллионы рупий»

Константин Вноровский
Байден Джо Саудовская Аравия США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
Теннис Приз Финал
Елена Рыбакина заработала более 1 млрд тенге за победу на Wimbledon 2022
открытие
В Туркестане открылся первый городской пляж
астрология
Неожиданная прибыль и пикники: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю
Рейтинг самых дорогих городов
Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира: в него вошли Алматы и Нур-Султан
пригород Нур-Султана, присоединят к городу
Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов
президент Украины
Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Индии, Чехии и Германии
Ситуация в Украине 7 июля
Ситуация в Украине: Россия объявляет о паузе в боях, Финляндия установит заграждения на границе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления