В пять раз выросло число заболевших коронавирусом в Турции
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа выступил с рекомендацией вакцинироваться гражданам старше 50 лет, передает Zakon.kz.
Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19, пишут РИА Новости, с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей.
Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло шесть месяцев. Фахреттин Коджа
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