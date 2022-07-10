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В пять раз выросло число заболевших коронавирусом в Турции

коронавирус Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа выступил с рекомендацией вакцинироваться гражданам старше 50 лет, передает Zakon.kz.

Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19, пишут РИА Новости, с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей.

Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло шесть месяцев. Фахреттин Коджа

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