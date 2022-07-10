В пять раз выросло число заболевших коронавирусом в Турции

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа выступил с рекомендацией вакцинироваться гражданам старше 50 лет, передает Zakon.kz.

Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19, пишут РИА Новости, с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей.