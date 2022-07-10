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В парламентских выборах в Японии большинство получили сторонники изменения Конституции

Япония Фото: pixabay
Согласно данным префектуральных избирательных комиссий, 2/3 мест в верхней палате парламента получили партии, выступающие за изменение Конституции Японии, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, депутаты от правящих Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто», а также поддерживающей их по этому вопросу партии «Общество обновления Японии» в общей сложности получают в верхней палате парламента 166 из 246 мест. По японскому законодательству для внесения поправок в Конституцию необходимо проведение общенационального референдума. При этом проведение такого референдума возможно только в том случае, если его инициирует 2/3 депутатов каждой из палат парламента. В ключевой нижней палате парламента ЛДП, «Комэйто» и «Общество обновления Японии» уже имеют 2/3 мест.

Отмечается, что глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити подтвердила намерение продолжить активное продвижение идеи изменения Конституции страны, активным сторонником которой был убитый в результате покушения на этой неделе бывший премьер-министр Синдзо Абэ.

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Абэ открыто выступал за пересмотр девятой или так называемой мирной статьи Конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения Основного закона государства в последние годы являлось одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой Абэ и правящей Либерально-демократической партией. Абэ, а затем и его преемники Ёсихидэ Суга и действующий премьер-министр Фумио Кисида многократно настаивали на том, что написанная более 70 лет назад Конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

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В последние годы сторонники идеи изменения Конституции уже имели необходимое число мандатов в обеих палатах парламента, однако инициировать референдум не торопились – подавляющая часть японского общества негативно настроена по вопросу изменения так называемой мирной статьи Конституции.

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