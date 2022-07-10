Два человека пострадали в аварии в Алматы
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на проспекте Абая, не доезжая улицы Ашимова, передает Zakon.kz.
Автомобиль марки Mazda Tribute двигался в восточном направлении по проспекту Абая.
Фото: Zakon.kz
Подъезжая к месту, где на дороге ведутся ремонтные работы, он затормозил, чтобы проехать по бездорожью.
Фото: Zakon.kz
Следом за ним, предположительно, нарушая скоростной режим, двигался Mercedes-Benz E-класса.
Фото: Zakon.kz
Водитель Mercedes не успел среагировать и влетел в Mazda на полном ходу, которая от столкновения опрокинулась на бок.
В ДТП пострадали водитель Mercedes и пассажирка Mazda, которая ехала с двухлетним ребенком. Малыш не пострадал.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
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