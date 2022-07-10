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Два человека пострадали в аварии в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на проспекте Абая, не доезжая улицы Ашимова, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Mazda Tribute двигался в восточном направлении по проспекту Абая.

ДТП, Алматы

Фото: Zakon.kz

Подъезжая к месту, где на дороге ведутся ремонтные работы, он затормозил, чтобы проехать по бездорожью.

авария, Алматы

Фото: Zakon.kz

Следом за ним, предположительно, нарушая скоростной режим, двигался Mercedes-Benz E-класса.

авто

Фото: Zakon.kz

Водитель Mercedes не успел среагировать и влетел в Mazda на полном ходу, которая от столкновения опрокинулась на бок.

ДТП, авто, Алматы

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадали водитель Mercedes и пассажирка Mazda, которая ехала с двухлетним ребенком. Малыш не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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