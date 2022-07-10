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Ситуация в Украине: Молдова запустила украинские новости, Германия заблокировала пакет помощи ЕС

Украина Фото: pixabay
Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против предложения Еврокомиссии по финансированию помощи Киеву в размере 9 млрд евро за счет общего европейского долга, передает Zakon.kz.

  • Экс-сотрудники Госдепа подвергают госсекретаря Энтони Блинкена критике за отсутствие контактов с Россией в нынешней обстановке.

  • Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов за время пребывания в должности – министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

  • Посольство РФ: Вашингтон поставками оружия Киеву пытается затянуть конфликт любой ценой.

  • Госсекретарь США назвал блокаду украинских портов Россией одним из факторов кризиса в Шри-Ланке.

  • Санкции против РФ оказались совершенно неэффективными – французский политик Марин Ле Пен.

  • В Украине 25-летнюю девушку без опыта работы назначили замминистра по евроинтеграции — официально зарплата Анны Сергеевой в 2,5 раза больше, чем у президента Зеленского.

  • Министерство энергетики и МИД Украины «глубоко разочарованы» намерением Канады вернуть Германии турбину, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток».

  • Общественный телеканал Молдовы впервые в истории вещания начал выпуск блока новостей на украинском языке.

  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему – как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.

  • Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться конфискации 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Германия Молдова
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