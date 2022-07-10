Ситуация в Украине: Молдова запустила украинские новости, Германия заблокировала пакет помощи ЕС

Экс-сотрудники Госдепа подвергают госсекретаря Энтони Блинкена критике за отсутствие контактов с Россией в нынешней обстановке.

Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов за время пребывания в должности – министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Посольство РФ: Вашингтон поставками оружия Киеву пытается затянуть конфликт любой ценой.

Госсекретарь США назвал блокаду украинских портов Россией одним из факторов кризиса в Шри-Ланке.

Санкции против РФ оказались совершенно неэффективными – французский политик Марин Ле Пен.

В Украине 25-летнюю девушку без опыта работы назначили замминистра по евроинтеграции — официально зарплата Анны Сергеевой в 2,5 раза больше, чем у президента Зеленского.

Министерство энергетики и МИД Украины «глубоко разочарованы» намерением Канады вернуть Германии турбину, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток».

Общественный телеканал Молдовы впервые в истории вещания начал выпуск блока новостей на украинском языке.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему – как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее.