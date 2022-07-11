Семь миллионов молоди осетровых выпустили в Урал

Фото: pixabay

Атырауский осетровый рыбоводный завод выпустил в реку 3,5 млн штук молоди, среди которой севрюга, русский осетр и стерлядь, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: