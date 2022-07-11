Семь миллионов молоди осетровых выпустили в Урал
Фото: pixabay
Атырауский осетровый рыбоводный завод выпустил в реку 3,5 млн штук молоди, среди которой севрюга, русский осетр и стерлядь, передает Zakon.kz.
Как пишет «Акжайык», таким образом рыбоводные заводы пытаются восстановить численность осетровых.
Ранее другой осетровый завод выпустил в реку 3,5 млн штук молоди осетровых, в том числе 729 тыс. штук белуги, 419 тыс. штук русского осетра, 629 тыс. штук стерляди и 1,723 млн штук севрюги.
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