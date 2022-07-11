Оспой обезьян и COVID-19 можно заразиться одновременно – эксперт

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что, находясь в зоне заражения, человек может стать носителем обоих вирусов, передает Zakon.kz.

Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами, – цитирует Чепурнова ura.ru.

По мнению профессора, такая возможность все же редкость, так как оспа обезьян насчитывает пока не перешла в стадию пандемии и распространена в основном в Европе. Он отметил, что в группе наибольшего риска заражения – молодые люди от 18 до 40 лет.