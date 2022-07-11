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В Алматы закроют движение по перекрестку Маметовой – Уалиханова

В Алматы временно закроют движение по Маметова-Уалиханова Фото: Zakon.kz
С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении ул. Маметовой и Уалиханова, сообщает Zakon.kz.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» объясняют, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью указанных улиц.

Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО «Алматинские тепловые сети»

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