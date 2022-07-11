В Алматы закроют движение по перекрестку Маметовой – Уалиханова
Фото: Zakon.kz
С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении ул. Маметовой и Уалиханова, сообщает Zakon.kz.
В ТОО «Алматинские тепловые сети» объясняют, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью указанных улиц.
Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ