В Алматы закроют движение по перекрестку Маметовой – Уалиханова

Фото: Zakon.kz

С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении ул. Маметовой и Уалиханова, сообщает Zakon.kz.

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