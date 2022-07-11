«Блуждали до вечера»: семью с ребенком спасли в горах Алматы
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Спасатели помогли заблудившимся туристам в горах Алматы: семья из трех человек отправилась на прогулку, но потеряла ориентир, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК отмечают, что пришли на помощь мужчине и женщине (1969 года рождения) и 13-летнему подростку.
9 июля они решили пойти погулять в ущелье Алмарасан по старой Японской тропе, но потеряли ориентир и блуждали до самого вечера. Шесть спасателей выехали на поиски заблудившихся. Около 21:00 старшему спасателю была отправлена геолокация. В течение часа спасатели обнаружили и помогли спуститься заблудившимся с горной местности. Пресс-служба ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК
Отмечено, что в медицинской помощи заблудившиеся не нуждались.
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