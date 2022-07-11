Очевидцы пытались спасти пассажиров авто, слетевшего в кювет с водой под Карагандой

Фото: freepik

На трассе Караганда – Каркаралинск в районе поселка Байкадам произошло смертельное ДТП. Audi 80 слетел в кювет с водой: погибли два человека. В соцсетях появилось видео, как толпа людей пытается помочь, вытянув авто из водоема, сообщает Zakon.kz.

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