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Очевидцы пытались спасти пассажиров авто, слетевшего в кювет с водой под Карагандой

ДТП Караганда водоем кювет Фото: freepik
На трассе Караганда – Каркаралинск в районе поселка Байкадам произошло смертельное ДТП. Audi 80 слетел в кювет с водой: погибли два человека. В соцсетях появилось видео, как толпа людей пытается помочь, вытянув авто из водоема, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, трагедия произошла вечером 9 июля.

На 34-м км автодороги Караганда – Каркаралинск 56-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и съехал в кювет с водой. Двое пассажиров 70 и 56 лет погибли на месте происшествия. Водитель доставлен в медицинское учреждение.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы.

Внимание. Видео +18

Под видео комментаторы отметили, что гордятся самоотверженностью людей:

  • наш народ самый дружный;

  • спасибо всем тем ребятам, кто самоотверженно хотели и пытались помочь. С какой силой, без помощи техники тащили эту машину, чтобы помочь людям. Горжусь нашими людьми;

  • тяжелое видео, ребята — молодцы;

  • как же страшно.

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Анастасия Московчук
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