Очевидцы пытались спасти пассажиров авто, слетевшего в кювет с водой под Карагандой
Фото: freepik
На трассе Караганда – Каркаралинск в районе поселка Байкадам произошло смертельное ДТП. Audi 80 слетел в кювет с водой: погибли два человека. В соцсетях появилось видео, как толпа людей пытается помочь, вытянув авто из водоема, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДП, трагедия произошла вечером 9 июля.
На 34-м км автодороги Караганда – Каркаралинск 56-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и съехал в кювет с водой. Двое пассажиров 70 и 56 лет погибли на месте происшествия. Водитель доставлен в медицинское учреждение.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Также отмечено, что факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы.
Внимание. Видео +18
Под видео комментаторы отметили, что гордятся самоотверженностью людей:
наш народ самый дружный;
спасибо всем тем ребятам, кто самоотверженно хотели и пытались помочь. С какой силой, без помощи техники тащили эту машину, чтобы помочь людям. Горжусь нашими людьми;
тяжелое видео, ребята — молодцы;
как же страшно.
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