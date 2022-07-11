Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нефть начала падать в цене

фьючерсы, США Фото: pixabay
На утренних торгах в понедельник стоимость нефти незначительно снизилась. Инвесторы беспокоятся по поводу перспектив вокруг мировой экономики. Эксперты отмечают, что это может отразиться на нефтяном спросе, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:36 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47%, до 106,52 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 103,96 доллара, пишет 1prime.ru.

Нефтяные цены удерживаются выше 100 долларов за баррель. На рынке наблюдается ситуация с нефтяным эмбарго по отношению к российской нефти, а также вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи.

Читайте также

Великобритания находится на грани дефицита молочной продукции

Инфляция в Китае превысила прогноз аналитиков

Исторический каскад дефолтов на развивающихся рынках прогнозирует Bloomberg

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
Похудеть после 40
Врач-диетолог перечислил продукты для похудения после 40 лет
двор
Вооруженный мужчина задержан в Алматы
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
заболевшие, КВИ
454 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления