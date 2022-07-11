Нефть начала падать в цене

Фото: pixabay

На утренних торгах в понедельник стоимость нефти незначительно снизилась. Инвесторы беспокоятся по поводу перспектив вокруг мировой экономики. Эксперты отмечают, что это может отразиться на нефтяном спросе, передает Zakon.kz.

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