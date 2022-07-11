Нефть начала падать в цене
Фото: pixabay
На утренних торгах в понедельник стоимость нефти незначительно снизилась. Инвесторы беспокоятся по поводу перспектив вокруг мировой экономики. Эксперты отмечают, что это может отразиться на нефтяном спросе, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:36 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47%, до 106,52 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 103,96 доллара, пишет 1prime.ru.
Нефтяные цены удерживаются выше 100 долларов за баррель. На рынке наблюдается ситуация с нефтяным эмбарго по отношению к российской нефти, а также вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи.
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