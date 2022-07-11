Вклады в тенге выросли на 8,7% в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечает сохранение стабильного доверия населения к банковским депозитам, сообщает Zakon.kz.

Аналитики КФГД отмечают, что по итогам мая текущего года идет стабилизация динамики изменения розничного депозитного портфеля, а по отдельным его компонентам наблюдается прирост.

В частности, совокупные остатки по тенговым депозитам за май выросли на 0,7%, а фактические валютные остатки пополнились на 0,8%. При этом незначительное снижение на конец мая текущего года совокупного объема розничных депозитов на 0,9% (с 12,8 до 12,7 трлн тенге) было вызвано валютной переоценкой вследствие укрепления нацвалюты на 4,7% (с 448,49 тенге за доллар на начало мая до 427,39 тенге на конец мая). Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В годовом сопоставлении темпы прироста также оставались в зоне положительных значений.

По состоянию на 1 июня 2022 года объемы совокупных остатков вкладов физлиц увеличились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вклады в тенге выросли на 8,7%, а депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,7%.

Мы наблюдаем присущий предыдущим периодам рост депозитов, открываемых гражданами в тенге, что безусловно свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке, а также сохранении доверия населения к национальной валюте. Председатель КФГД Адиль Утембаев

По словам главы КФГД, дополнительным фактором стабильности розничной депозитной базы выступает поступательный прирост количества счетов вкладчиков, увеличение по которым за май составило 1,8%, а в годовом сопоставлении их прирост сложился на уровне в 22,2%.

Утембаев также отметил, что все депозиты населения покрываются гарантией в пределах максимальных размеров возмещения, установленных законом. При этом резерв фонда для выплаты гарантийного возмещения, формирующийся на накопительной основе, на сегодняшний день достиг 944,3 млрд тенге с учетом 70% уставного капитала фонда, который также может быть использован для выплаты возмещения.