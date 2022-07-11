В каких случаях могут исключить из Президентского молодежного кадрового резерва
По решению Национальной комиссии лицо, зачисленное в резерв, исключается из резерва при предоставлении соответствующих предложений уполномоченным органом в случаях:
возникновения оснований для отказа в принятии на государственную службу, предусмотренных в п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственной службе РК»;
наличия гражданства иностранного государства;
утраты гражданства Республики Казахстан;
занятия ими политических должностей или должностей корпуса «А»;
в случае неудовлетворительной работы на двух различных должностях, назначенных в рамках резерва;
в случае несоблюдения стандартов поведения, предусмотренных Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным Указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153;
несоблюдения общепринятых морально-этических норм, случаев антиобщественного поведения, сопряженных с посягательством на общественную нравственность;
по собственному желанию.
Полагаем, что принятие предлагаемых мер позволит организовать качественную и эффективную работу по дальнейшему развитию проекта, – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля.