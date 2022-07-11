В каких случаях могут исключить из Президентского молодежного кадрового резерва

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В проект «О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва» хотят внести некоторые изменения. В частности, Нацкомиссия будет рассматривать решение вопросов как о зачислении в резерв, так и об исключении из него, передает Zakon.kz.

По решению Национальной комиссии лицо, зачисленное в резерв, исключается из резерва при предоставлении соответствующих предложений уполномоченным органом в случаях: возникновения оснований для отказа в принятии на государственную службу, предусмотренных в п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственной службе РК»; наличия гражданства иностранного государства; утраты гражданства Республики Казахстан; занятия ими политических должностей или должностей корпуса «А»; в случае неудовлетворительной работы на двух различных должностях, назначенных в рамках резерва; в случае несоблюдения стандартов поведения, предусмотренных Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным Указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153; несоблюдения общепринятых морально-этических норм, случаев антиобщественного поведения, сопряженных с посягательством на общественную нравственность;

по собственному желанию. Полагаем, что принятие предлагаемых мер позволит организовать качественную и эффективную работу по дальнейшему развитию проекта, – говорится в обосновании. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля. Читайте также Вечные пробки и ремонт трассы на «Алтын Орде»: что происходит и когда это закончится Дастан Секенов назначен Главным военным прокурором Алихан Смаилов посетил машиностроительные объекты Карагандинской области

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