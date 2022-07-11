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Законодательство РК

В каких случаях могут исключить из Президентского молодежного кадрового резерва

молодежь, закон Фото: pixabay
В проект «О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва» хотят внести некоторые изменения. В частности, Нацкомиссия будет рассматривать решение вопросов как о зачислении в резерв, так и об исключении из него, передает Zakon.kz.

По решению Национальной комиссии лицо, зачисленное в резерв, исключается из резерва при предоставлении соответствующих предложений уполномоченным органом в случаях:

  • возникновения оснований для отказа в принятии на государственную службу, предусмотренных в п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственной службе РК»;

  • наличия гражданства иностранного государства;

  • утраты гражданства Республики Казахстан;

  • занятия ими политических должностей или должностей корпуса «А»;

  • в случае неудовлетворительной работы на двух различных должностях, назначенных в рамках резерва;

  • в случае несоблюдения стандартов поведения, предусмотренных Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным Указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153;

  • несоблюдения общепринятых морально-этических норм, случаев антиобщественного поведения, сопряженных с посягательством на общественную нравственность;

  • по собственному желанию.

    Полагаем, что принятие предлагаемых мер позволит организовать качественную и эффективную работу по дальнейшему развитию проекта, – говорится в обосновании.

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