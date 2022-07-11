Сел в машину и забрал 14 млн тенге – инкассаторов ограбили в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
В Акмолинской области 7 июля на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, было совершено разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.
Около 12:00 в селе Бозайгыр, после снятия денежных средств с терминала, на заднее пассажирское сидение автомашины, в которой находились инкассаторы, проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил их проехать на окраину села. Нападавший завладел 14 млн тенге. ДП Акмолинской области
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 192, ч. 4, п. 2 УК РК «Разбой».
В течение суток были задержаны двое подозреваемых. Как стало известно, они ранее работали в данной инкассаторской фирме.
В ходе следственных действий подозреваемые рассказали, где спрятали похищенные деньги.
В настоящее время продолжается проведение следственных мероприятий, отрабатывается причастность и других лиц.
Подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ