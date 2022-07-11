Сел в машину и забрал 14 млн тенге – инкассаторов ограбили в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

В Акмолинской области 7 июля на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, было совершено разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.

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