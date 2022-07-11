Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сел в машину и забрал 14 млн тенге – инкассаторов ограбили в Акмолинской области

разбойное нападение на инкассаторов Фото: polisia.kz
В Акмолинской области 7 июля на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, было совершено разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.
Около 12:00 в селе Бозайгыр, после снятия денежных средств с терминала, на заднее пассажирское сидение автомашины, в которой находились инкассаторы, проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил их проехать на окраину села. Нападавший завладел 14 млн тенге. ДП Акмолинской области

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 192, ч. 4, п. 2 УК РК «Разбой».

В течение суток были задержаны двое подозреваемых. Как стало известно, они ранее работали в данной инкассаторской фирме.

В ходе следственных действий подозреваемые рассказали, где спрятали похищенные деньги.

В настоящее время продолжается проведение следственных мероприятий, отрабатывается причастность и других лиц.

Подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания.

Читайте также

Очевидцы пытались спасти пассажиров авто, слетевшего в кювет с водой под Карагандой

Оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в Актюбинской области

Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки

Анастасия Стативкина
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления