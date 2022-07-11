Локдаун ввели в Макао из-за вспышки COVID

С 11 по 18 июля власти специального административного района Макао ввели локдаун из-за сильной вспышки коронавирусной инфекции. Закрыты все казино, офисы и строительные объекты. Работу приостановили промышленные и коммерческие компании, передает Zakon.kz.

В обычном режиме работают только больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости. Вспышка коронавирусной инфекции продолжается уже четвертую неделю. Выявлено около 1,5 тыс. случаев заражения, пишет ria.ru.

За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на два года. Власти призывают население Макао не выходить из дома без острой необходимости, строго соблюдать противоэпидемиологические меры.

Специальный административный район Макао — не только крупный финансовый центр, также он известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.

За период пандемии здесь периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения.