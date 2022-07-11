Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Локдаун ввели в Макао из-за вспышки COVID

Сovid-19 Фото: pixabay
С 11 по 18 июля власти специального административного района Макао ввели локдаун из-за сильной вспышки коронавирусной инфекции. Закрыты все казино, офисы и строительные объекты. Работу приостановили промышленные и коммерческие компании, передает Zakon.kz.

В обычном режиме работают только больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости. Вспышка коронавирусной инфекции продолжается уже четвертую неделю. Выявлено около 1,5 тыс. случаев заражения, пишет ria.ru.

За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на два года. Власти призывают население Макао не выходить из дома без острой необходимости, строго соблюдать противоэпидемиологические меры.

Специальный административный район Макао — не только крупный финансовый центр, также он известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.

За период пандемии здесь периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения.

Читайте также

В Алматы колесо закатали асфальтом

Кто в Казахстане может получить бесплатно паспорт и удостоверение личности

Дожди и жара до 40 градусов – прогноз погоды в Казахстане на 12-14 июля

Ирина Лукичева
COVID-19 Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления