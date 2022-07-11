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Первый случай заражения холерой выявили в Ухане

холера, Ухань Фото: pixabay
Уханьский университет подтвердил случай заболевания холерой у одного из студентов, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, источник заболевания пока не обнаружен. В университете провели дезинфекцию. Контактных студентов отправили на тестирование.

Серологический анализ подтвердил инфицирование холерой. Основными симптомами заболевшего были диарея и повышенная температура, в настоящее время он находится на лечении.Комитет здравоохранения муниципального района Учан

Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Инкубационный период – от 12 часов до пяти дней. Заболевание поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.

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