Первый случай заражения холерой выявили в Ухане

Уханьский университет подтвердил случай заболевания холерой у одного из студентов, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, источник заболевания пока не обнаружен. В университете провели дезинфекцию. Контактных студентов отправили на тестирование.

Серологический анализ подтвердил инфицирование холерой. Основными симптомами заболевшего были диарея и повышенная температура, в настоящее время он находится на лечении. Комитет здравоохранения муниципального района Учан

Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Инкубационный период – от 12 часов до пяти дней. Заболевание поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.