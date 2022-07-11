Молодая канадская баскетболистка исполнила данк на ЧМ-2022

16-летний игрок сборной Канады (U-17) Тоби Ли Фурнье пробежала почти всю баскетбольную площадку и совершила так называемый элемент данк на мировом первенстве в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Данный игровой эпизод случился в матче сборных Канады и Южной Кореи на юношеском чемпионате мира, который в эти дни проходит в венгерском Дебрецене. Канадки праздновали успех в этом поединке со счетом 92:58.

Сама же Фурнье совершила перехват в своей зоне, пробежав большую часть игровой площадки, забила сверху двумя руками в быстром отрыве. Всего в активе молодой баскетболистки 32 очка, 17 подборов, 5 передач и 3 перехвата за данный матч.

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