Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан не снимет налоги с призовых Елены Рыбакиной — ФТК

выплаты налоги победа теннис Фото: Instagram/lenarybakina
В пресс-службе Федерации тенниса РК (ФТК) заявили, что Елена Рыбакина – гражданка Казахстана и является налоговым резидентом этой страны, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент ФТК Юрий Польский отметил, что выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании.

Подоходный налог с призовых Елена Рыбакина оплатит в Великобритании по ставкам, рассчитываемым по прогрессивной шкале. Точная сумма будет известна после совершения данного платежа. При расчете рассматриваются затраты, которые понесла Елена, и на данный момент мы не знаем, какую итоговую сумму примет правительство Великобритании в качестве обоснования по расходной части и какова будет конечная сумма налога.Юрий Польский

По его словам, в Казахстане налоговых выплат с призовых произведено не будет.

Это связано с подписанной Казахстаном и Великобританией конвенцией об избежании двойного налогообложения.Вице-президент ФТК Юрий Польский

Ранее в Комитете по делам спорта и физической культуры РК сообщили, что спортсменке не полагается денежное поощрение от государства, поскольку Уимблдонский турнир является коммерческим.

Кроме того, спортсменка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

Новость по теме

Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов

Молодая канадская баскетболистка исполнила данк на ЧМ-2022

Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022

Анастасия Московчук
Великобритания Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления