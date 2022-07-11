Казахстан не снимет налоги с призовых Елены Рыбакиной — ФТК

В пресс-службе Федерации тенниса РК (ФТК) заявили, что Елена Рыбакина – гражданка Казахстана и является налоговым резидентом этой страны, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент ФТК Юрий Польский отметил, что выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании.

Подоходный налог с призовых Елена Рыбакина оплатит в Великобритании по ставкам, рассчитываемым по прогрессивной шкале. Точная сумма будет известна после совершения данного платежа. При расчете рассматриваются затраты, которые понесла Елена, и на данный момент мы не знаем, какую итоговую сумму примет правительство Великобритании в качестве обоснования по расходной части и какова будет конечная сумма налога. Юрий Польский

По его словам, в Казахстане налоговых выплат с призовых произведено не будет.

Это связано с подписанной Казахстаном и Великобританией конвенцией об избежании двойного налогообложения. Вице-президент ФТК Юрий Польский

Ранее в Комитете по делам спорта и физической культуры РК сообщили, что спортсменке не полагается денежное поощрение от государства, поскольку Уимблдонский турнир является коммерческим.

Кроме того, спортсменка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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