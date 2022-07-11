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КТК продолжит свою работу

cуд Фото: Facebook/cpcpipe
Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу, передает Zakon.kz.
КТК в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко №ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки. Пресс-служба КТК

Напомним, 5 июля приморский районный суд Новороссийска принял решение о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений.

Информацию о приостановке деятельности двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) прокомментировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Каспийский трубопроводный концорциум (КТК) направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение вынесенного постановления суда об административном приостановлении деятельности компании.

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