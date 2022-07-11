Шесть столичных школ получат имена выдающихся казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Акимат Нур-Султана предлагает некоторым школам присвоить имена известных людей, сообщает Zakon.kz.
школе-лицею №1 предлагают присвоить имя Талгата Бигелдинова;
школе-лицею №70 – имя Темирбека Жургенова;
школе-лицею №92 – имя Акжана Аль-Машани;
школе-гимназии №65 – имя Магжана Жумабаева;
школа-лицею №88 – имя Кадыра Мырза Али;
школе искусств №1 – имя Таттимбета.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 25 июля.
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