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Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов

Теннис Ужин чемпионов Фото: Twitter/ESPNtenis
В Лондоне в честь триумфаторов открытого первенства Англии по теннису – казахстанки Елены Рыбакиной и серба Новака Джоковича, был дан торжественный ужин, сообщает Zakon.kz.

Чемпионы Уимблдона-2022 выглядели на торжественном вечере блестяще, как и подобает звездным теннисистам. Елена Рыбакина появилась на публике в элегантном белом платье, что сразу было отмечено фанатами и специалистами, а Новак Джокович был одет в синий костюм.

Напомним, что 9 июля Рыбакина в финале Уимблдона победила Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2, и первый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».

Джокович в решающем поединке английского первенства переиграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

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Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
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