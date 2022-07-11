Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов

В Лондоне в честь триумфаторов открытого первенства Англии по теннису – казахстанки Елены Рыбакиной и серба Новака Джоковича, был дан торжественный ужин, сообщает Zakon.kz.

Чемпионы Уимблдона-2022 выглядели на торжественном вечере блестяще, как и подобает звездным теннисистам. Елена Рыбакина появилась на публике в элегантном белом платье, что сразу было отмечено фанатами и специалистами, а Новак Джокович был одет в синий костюм.

¡Qué elegancia! ✨



Djokovic y Rybakina llegaron a la cena de campeones de #Wimbledon. 👑 pic.twitter.com/XZWvNTozPO July 10, 2022

Напомним, что 9 июля Рыбакина в финале Уимблдона победила Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2, и первый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».

Джокович в решающем поединке английского первенства переиграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

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