467 млн тенге украли на строительстве соцобъектов в Атырауской области

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО «Техника-Рем строй», сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, расследование было начато по факту хищения в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, две семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге. В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

В отношении бывшего заместителя руководителя Управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика, как добавили в ведомстве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.