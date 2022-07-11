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Законодательство РК

467 млн тенге украли на строительстве соцобъектов в Атырауской области

строительство хищение соцобъекты Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО «Техника-Рем строй», сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, расследование было начато по факту хищения в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, две семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге. В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

В отношении бывшего заместителя руководителя Управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика, как добавили в ведомстве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Анастасия Московчук
Атырауская область
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