24 августа пройдут выборы депутатов Сената от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана подписал Указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента от трех новых областей, сообщает Zakon.kz.
Выборы депутатов Сената Парламента назначены на 24 августа.
Проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов осуществляются в соответствии со ст. 129 Конституционного закона РК «О выборах».
Правительство, акимы Абайской, Жетысуской и Улытауской областей должны принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента РК.
Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.
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