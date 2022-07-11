24 августа пройдут выборы депутатов Сената от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей

Президент Казахстана подписал Указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента от трех новых областей, сообщает Zakon.kz.

Выборы депутатов Сената Парламента назначены на 24 августа.

Проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов осуществляются в соответствии со ст. 129 Конституционного закона РК «О выборах».

Правительство, акимы Абайской, Жетысуской и Улытауской областей должны принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента РК.

Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.