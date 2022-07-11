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Сильный дождь и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 12 июля

прогноз погоды на 12 июля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 июля. Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны, сообщает Zakon.kz.
Днем в центре – сильный дождь. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, днем на юго-западе, юге страны – пыльная буря. И только на западе и юго-западе РК сохранится погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, на западе, в центре Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +29...+31°С.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +34...+36°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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