Участников беспорядков будут наказывать за неповиновение представителям власти в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон. Теперь участников массовых беспорядков будут наказывать за неповиновение представителям власти, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия».

Закон разработан в целях:

совершенствования правового регулирования правоохранительной службы;

усиления требований в сфере оборота оружия;

повышения правовой защищенности полицейских;

обеспечения эффективной координации между силовыми структурами и самостоятельности силовых структур при принятии решений;

повышения уровня ответственности их руководителей.

Основной задачей закона является совершенствование законодательства о правоохранительной службе, а также повышение уровня правовой и социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.

Законом вносятся следующие поправки:

сокращаются этапы конкурса и ужесточаются требования по внеконкурсному отбору;

вводится перевод со спецгосорганов и военнослужащих в правоохранительные органы;

упрощается прием в ведомственные вузы опытных ученых и практиков;

упорядочивается оценка работы сотрудников, дисциплинарная практика и поощрение, а также порядок присвоения досрочных званий.

Еще ряд изменений касается оборота оружия – в УК РК включается ответственность за контрабанду газового, травматического, огнестрельного сигнально-стрелкового оружия, увеличивается также возрастной ценз для получения разрешения на охотничье ружье с 18 до 21 года.

Кроме того, законом вводятся понятия «кризисная ситуация» и «кризисная ситуация в социально-экономической сфере», а также определяются полномочия президента по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера.

Документом также регламентируется использование правоохранительных и спецорганов при ликвидации ЧС социального характера, привлечение Вооруженных сил, особенности применения Вооруженными силами спецсредств, оружия и использования военной техники, уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, служебных собак, оружия, военной и специальной техники.