Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Фото: gov.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, сообщает Zakon.kz.
Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, с 12 июля 2022 года возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:
через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);
через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).
В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.
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