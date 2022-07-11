Водителя секретаря областного маслихата наказали за езду с подложными номерами
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области водителя секретаря областного маслихата наказали за езду с подложными номерами. Он заплатит штраф – 61 260 тенге, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором служебный автомобиль секретаря Алматинского областного маслихата передвигается с подложными номерами 702 YES 02.
11 июля судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя автомобиля.
В суде установлено, что 26 мая полицейскими был остановлен автомобиль Kia Quoris под управлением водителя М., который находился за рулем транспортного средства с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком.
В суде мужчина признал свою вину.
Постановлением суда он признан виновным по ч. 4 ст. 590 КоАП РК и на него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей (61 260 тенге). Пресс-служба Алматинского областного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
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