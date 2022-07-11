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Пьера Нарцисса похоронят через месяц после смерти

Похоронят в Камеруне 23 июля Фото: Instagram/pierrenarciss
Пьер Нарцисс будет похоронен 23 июля в Камеруне, в его родной деревне Дибомбари под Дуалой, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство африканской страны.

Пресс-секретарь посольства Танга Бианг также огласил расписание прощальной церемонии:

  • 22 июля – поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра;

  • 23 июля – отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен.

Ранее сообщалось, что артист найдет последнее пристанище в фамильном склепе.

Все желающие проститься с артистом смогут воспользоваться автобусами, чтобы приехать на место захоронения.

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