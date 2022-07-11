Пьера Нарцисса похоронят через месяц после смерти
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство африканской страны.
Пресс-секретарь посольства Танга Бианг также огласил расписание прощальной церемонии:
22 июля – поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра;
23 июля – отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен.
Ранее сообщалось, что артист найдет последнее пристанище в фамильном склепе.
Все желающие проститься с артистом смогут воспользоваться автобусами, чтобы приехать на место захоронения.
Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры — заболевание вызвало у артиста полиорганную недостаточность. Проститься с Нарциссом поклонники таланта смогли 30 июня в ритуальном зале Центральной клинической больницы.