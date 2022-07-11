В Нур-Султане и 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

12 июля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем в горах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, град. Днем на севере области – пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере области, в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Петропавловске днем – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области – сильный дождь. Днем на севере, востоке области – гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Караганде днем – гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 18 м/с.

Днем на севере, в центре Улытауской области – гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане днем – гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области днем – пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области – гроза. Днем на севере, западе области – град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на западе, 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Семее – ветер северный, северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области – гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, северо-западе, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Усть-Каменогорске днем – гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах, днем на большей части Жетысуской области – гроза, шквал. Ветер западный при грозе, порывы 15-20 м/с.

В Талдыкоргане временами гроза.

На севере, юге, западе Акмолинской области – гроза, град. Ветер северо-восточный на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане – гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.