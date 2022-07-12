А что, так можно было? Лайфхак для тех, кто хочет новый iPhone

Трудно представить человека, который не любит выгодные покупки, особенно если речь идет о таком крутом смартфоне, как iPhone 13 Pro. К счастью, существует лайфхак, как купить его по отличной цене, сообщает Zakon.kz.

iPhone 13 Pro с новейшим чипом A15 Bionic и усовершенствованной системой камер – один из самых желанных подарков кому угодно и вне зависимости от повода. Он супербыстрый и фантастически производительный: способен работать до 22 часов в режиме воспроизведения видео! При этом его можно приобрести выгоднее, чем по заявленной стоимости, просто обменяв на него свой старый девайс. Звучит как сказка, но эта система вполне реальна и называется трейд-ин (trade in).

Что такое трейд-ин?

Трейд-ин – это система покупки, при которой вы приносите свой старый гаджет в магазин, там его оценивают и эта сумма идет в зачет стоимости нового. Проще говоря, трейд-ин — это обмен старого гаджета на новый iPhone 13 Pro с доплатой.

Кто-то может возразить, что привычнее продать устройство в интернете. Да, такой способ имеет место быть, однако это тот еще энергозатратный опыт. Во-первых, сначала старый гаджет нужно подготовить к продаже: найти способ как-то сохранить свои данные, привести в товарный вид, сфотографировать, сбросить до заводских настроек.

Во-вторых, нужно самостоятельно оценить устройство, а затем отвечать на звонки и сообщения потенциальных покупателей, что занимает много времени, ведь обычно у людей множество вопросов о товаре.

В-третьих, если контакт с потенциальным покупателем наконец налажен, гарантий, что при встрече его все устроит и сделка состоится, никто не дает. А вы потратите время, нервы и деньги на дорогу и коммуникацию.

Ну и, в-четвертых, не будем забывать о мошенниках, которыми сейчас полны сайты объявлений. Они неплохо притворяются обычными покупателями, поэтому даже если вы не попадетесь на их удочку, все равно потратите время на то, чтобы выяснить, что вас пытаются обмануть.

Поэтому преимущества трейд-ин очевидны.

Трейд-ин – это комфортно

Воспользовавшись этой системой, вы бережете свой душевный покой, время и деньги. Достаточно просто принести свой старый девайс в магазин, а затем специалисты с удовольствием помогут вам поменять его на новенький iPhone 13 Pro.

Фото: Trade-in

На визуальную проверку и диагностику аппаратной части устройства у специалистов уйдет всего 7 минут! А перед походом в магазин вы можете сами оценить стоимость своего устройства с помощью онлайн-калькулятора на сайте – весь процесс займет около 5 минут.

Фото: Trade-in

Вы можете сдать не одно устройство, а несколько, к примеру, телефон, планшет и смарт-часы. Стоимость всех ваших гаджетов в этом случае суммируется и учитывается при покупке нового девайса. При этом выкупная стоимость не отличается от той цены, что вам предложат посетители сайтов объявлений. А мы уже выяснили, что обращаться к услугам таких площадок – сомнительное мероприятие.

Фото: Trade-in

Но это еще не самое приятное. Если вы не можете или не хотите оплачивать всю сумму сразу, можно оформить покупку iPhone 13 Pro в кредит или рассрочку, а ваше старое устройство выступит в роли первого взноса. Таким образом, выгода получается очень внушительная: вы не только приобретаете новый iPhone на отличных условиях, но и можете платить за него частями.

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что трейд-ин является лучшим способом приобрести желаемый девайс. В Казахстане программа трейд-ин предоставляется компанией Breezy и доступна в магазинах официальных реселлеров Apple: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ и Fora.

Итак, собирайте свои устройства, и вперед, за новым iPhone 13 Pro!

Breezy! Trade-in is easy

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