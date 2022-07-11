Момент смертельного ДТП на трассе попал на видео
Фото: gov.kz
10 июля на трассе «Западная Европа – Западный Китай» произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Погиб один человек, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Camry 70, следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ 130.
В результате ДТП водитель Toyota Camry 70 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир и водитель грузового автомобиля доставлены в больницу. Пресс-служба ДП Жамбылской области
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Назначен ряд необходимых экспертиз.
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