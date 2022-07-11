Момент смертельного ДТП на трассе попал на видео

Фото: gov.kz

10 июля на трассе «Западная Европа – Западный Китай» произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

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