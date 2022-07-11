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Момент смертельного ДТП на трассе попал на видео

момент смертельного ДТП на трассе Фото: gov.kz
10 июля на трассе «Западная Европа – Западный Китай» произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry 70, следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ 130.

В результате ДТП водитель Toyota Camry 70 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир и водитель грузового автомобиля доставлены в больницу. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначен ряд необходимых экспертиз.

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