В МВД РК произошли кадровые перестановки
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно.
Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, передает пресс-служба МВД РК.
По приказу министра внутренних дел назначены:
на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов;
на должность заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Олег Цой;
на должность заместителя начальника Департамента внутреннего аудита МВД Байболат Майтанов;
на должность заместителя начальника ДП города Шымкента Ермахан Абдраманов;
на должность начальника Управления полиции города Туркестана Бауыржан Жанаев.