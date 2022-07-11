В МВД РК произошли кадровые перестановки

Фото: polisia.kz

В руководстве МВД изучили кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, сообщает Zakon.kz.

Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, передает пресс-служба МВД РК. По приказу министра внутренних дел назначены: на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов;

на должность заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Олег Цой;

на должность заместителя начальника Департамента внутреннего аудита МВД Байболат Майтанов;

на должность заместителя начальника ДП города Шымкента Ермахан Абдраманов;

на должность начальника Управления полиции города Туркестана Бауыржан Жанаев. Читайте также Житель ВКО украл с крестьянского хозяйства бетонные плиты на 9 млн тенге Инструкция поведения полицейских во время митинга появится в Казахстане Как обезопасить себя от интернет-мошенников — МВД

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