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В МВД РК произошли кадровые перестановки

Кадровые перестановки в МВД Фото: polisia.kz
В руководстве МВД изучили кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, сообщает Zakon.kz.

Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно.

Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, передает пресс-служба МВД РК.

По приказу министра внутренних дел назначены:

  • на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов;

  • на должность заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Олег Цой;

  • на должность заместителя начальника Департамента внутреннего аудита МВД Байболат Майтанов;

  • на должность заместителя начальника ДП города Шымкента Ермахан Абдраманов;

  • на должность начальника Управления полиции города Туркестана Бауыржан Жанаев.

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