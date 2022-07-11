Ситуация в Украине: Тернополь переименовывает улицы, ЕК борется с контрабандой оружия

Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, обсудив калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российских военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос введения экзамена при получении украинского гражданства.

Более семи тысяч украинских военных пропали без вести, заявил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

В украинском Тернополе переименовали улицы Пушкина, Гагарина и еще 11 российских и советских деятелей.

Еврокомиссия объявила о запуске хаба по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов из Украины через Молдавию.

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко, заявил, что им удалось взять под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой области.