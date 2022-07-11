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Ситуация в Украине: Тернополь переименовывает улицы, ЕК борется с контрабандой оружия

Ситуация в Украине 11 июля Фото: Instagram/zelenskiy_officia
Украина признает, что более семи тысяч их военных пропали без вести, американский советник предлагает украинской армии атаковать цели в Крыму и даже в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

  • Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, обсудив калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российских военных действий.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос введения экзамена при получении украинского гражданства.

  • Более семи тысяч украинских военных пропали без вести, заявил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

  • В украинском Тернополе переименовали улицы Пушкина, Гагарина и еще 11 российских и советских деятелей.

  • Еврокомиссия объявила о запуске хаба по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов из Украины через Молдавию.

  • Представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко, заявил, что им удалось взять под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой области.

  • Старший советник правительственной комиссии США Пол Массаро предложил разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по военным объектам в России. В частности, атаковать цели в Крыму и даже в Беларуси.

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