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Конкурс «Лучший товар Казахстана» прошел в Петропавловске

Конкурс «Лучший товар Казахстана» Фото: пресс-служба акимата СКО
10 июля 2022 года на территории арт-центра Qyzylzhar после длительного перерыва, связанного с пандемией, был проведен ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», сообщает Zakon.kz.

Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» – одно из масштабных мероприятий, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей. В конкурсе приняли участие 29 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Конкурс «Лучший товар Казахстана»

Фото: пресс-служба акимата СКО

На выставке были представлены товары местных производителей, такие как: продукты питания, строительные материалы, художественные, декоративные, столярные изделия, швейные изделия, национальные казахские принадлежности, химическая продукция, сырье для промышленной отрасли.

Победителями в разных категориях стали:

  • «Лучшие продовольственные товары» – КТ «Зенченко и Компания», ТОО «Молсервис», АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс»;

  • «Лучшие товары для населения» – ТОО «Matex», ТОО «Sens fashion», ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды»;

  • «Лучшие товары производственного назначения» – ТОО «Cool Infinity», ТОО «Soltustik Rubber Recycling», ТОО «Элтранс».

Конкурс «Лучший товар Казахстана»

Фото: пресс-служба акимата СКО

Победители регионального конкурса, занявшие призовые места, будут представлять область на республиканском этапе конкурса.

Участие в выставке «Лучший товар Казахстана» стимулирует как известные, так и новые предприятия к повышению конкурентоспособности производимой продукции, к усилению их роли в развитии экономики региона и республики в целом.

Конкурс «Лучший товар Казахстана»

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целом, в области действует более 30,8 тыс. субъектов МСБ. С начала года количество действующих МСБ увеличилось на 570 единиц.

Треть объема выпуска продукции в СКО занимает МСБ.

Конкурс «Лучший товар Казахстана»

Фото: пресс-служба акимата СКО

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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