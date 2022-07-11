Конкурс «Лучший товар Казахстана» прошел в Петропавловске
Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» – одно из масштабных мероприятий, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей. В конкурсе приняли участие 29 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
Фото: пресс-служба акимата СКО
На выставке были представлены товары местных производителей, такие как: продукты питания, строительные материалы, художественные, декоративные, столярные изделия, швейные изделия, национальные казахские принадлежности, химическая продукция, сырье для промышленной отрасли.
Победителями в разных категориях стали:
«Лучшие продовольственные товары» – КТ «Зенченко и Компания», ТОО «Молсервис», АО «Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс»;
«Лучшие товары для населения» – ТОО «Matex», ТОО «Sens fashion», ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды»;
«Лучшие товары производственного назначения» – ТОО «Cool Infinity», ТОО «Soltustik Rubber Recycling», ТОО «Элтранс».
Фото: пресс-служба акимата СКО
Победители регионального конкурса, занявшие призовые места, будут представлять область на республиканском этапе конкурса.
Участие в выставке «Лучший товар Казахстана» стимулирует как известные, так и новые предприятия к повышению конкурентоспособности производимой продукции, к усилению их роли в развитии экономики региона и республики в целом.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В целом, в области действует более 30,8 тыс. субъектов МСБ. С начала года количество действующих МСБ увеличилось на 570 единиц.
Треть объема выпуска продукции в СКО занимает МСБ.
Фото: пресс-служба акимата СКО