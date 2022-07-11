Жилой комплекс сгорел в Атырау

Сильный пожар охватил жилой комплекс «Гаухартас» в Атырау, передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт «102» 11 июля в 14:52.

Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что кровля и второй этаж двухэтажного дома полностью охвачены открытым огнем.

На тушении пожара были задействованы 65 сотрудников и 12 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области; ДП (20 сотрудников девять единиц техники), ЦМК МЧС РК (три сотрудника, одна единица техники), АО «Семсер Орт сондируши» (три сотрудника, одна единица техники); АО «Акберен» (два сотрудника, одна единица техники); СКЭБР (Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти) (четыре сотрудника, одна единица техники). Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Всего были задействованы 97 человек и 25 единиц техники.

Жильцы самостоятельно покинули дом – 21 человек, из них 13 детей.

Пожар локализован в 16:25 и ликвидирован в 16:51.

В ДЧС отмечают, что ранее – в 09:54 – поступило сообщение, что в квартире №2 того же дома из-за короткого замыкания загорелись мебель и бытовые предметы.

В результате пожара пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.