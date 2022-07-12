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Группу квартирных «воров-гастролеров» задержали в Уральске

Воры-гастрлеры в Уральске Фото: Zakon.kz
Преступная группа «воров-гастролеров» прибыла в Уральск, чтобы организовать серию квартирных краж. В марте 2022 года они попали в оперативную разработку Управления криминальной полиции ДП ЗКО, сообщает Zakon.kz.

В состав группы входили четверо преступников. Трое - жители городов Нур-Султан, Шымкент и Семей, четвертый - организатор группы - выходец из южного региона страны. Преступники проживали обособлено в Уральске на заранее арендованной квартире, соблюдали меры конспирации.

При совершении преступлений злоумышленники действовали по заранее разработанному плану, где у каждого были распределены свои роли. Задержать их удалось с поличным в результате целенаправленной разработки и проведенного комплекса спецмероприятий.

В ходе осмотра используемой ими автомашины изъяты похищенная крупная сумма денежных средств, отмычки – приспособления для взлома дверных замков и рации, при обыске арендуемой квартиры обнаружены драгоценные золотые изделия. В настоящее время они изобличены в совершении других аналогичных краж, проверка на причастность к иным нераскрытым преступлениям продолжается. Пресс-служба ДП ЗКО

Известно, что один из участников с 2020 года находился в межгосударственном розыске.

Всего с начала года сотрудниками полиции области задержано 34 квартирных вора, пресечена криминальная деятельность шести преступных групп, специализирующихся на совершении данного вида уголовных правонарушений.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
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