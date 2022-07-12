Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названа дата объявления нового премьер-министра Великобритании

Выборы премьер-министра 5 сентября Фото: Facebook/UK Parliament
Результаты выборов главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны станут известны к 5 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, передает Sky News.

Я надеялся бы на то, что мы все сделаем довольно быстро. Первые два раунда голосования состоятся на этой неделе. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди

Для попадания в первый тур кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре необходимо будет набрать 30 голосов.

Второй раунд голосования может состояться 14 июля. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Новость по теме

Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

Читайте также

Ситуация в Украине: Тернополь переименовывает улицы, ЕК борется с контрабандой оружия

Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Великобритания находится на грани дефицита молочной продукции

Константин Вноровский
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
cуд
КТК продолжит свою работу
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
МИД РК Россия паспорт
Казахстанцам в России ускорят получение паспорта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления