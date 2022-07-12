Названа дата объявления нового премьер-министра Великобритании

Результаты выборов главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны станут известны к 5 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, передает Sky News.

Я надеялся бы на то, что мы все сделаем довольно быстро. Первые два раунда голосования состоятся на этой неделе. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди

Для попадания в первый тур кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре необходимо будет набрать 30 голосов.

Второй раунд голосования может состояться 14 июля. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

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