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Крестьяне устроили охоту на ведьм в Перу

похищение Фото: pixabay
Они похитили несколько женщин в муниципалитете Чилья и обвинили их в колдовстве. Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос обратилась к главе МВД за помощью, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, в данном горном районе работают лишь трое полицейских, которые просто не в состоянии обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.

По данным правозащитницы, женщин могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.

Родственники похищенных рассказали, что охота на ведь началась еще в конце июня.

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Елена Беляева
Перу
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