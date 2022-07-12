Взрыв прогремел на оживленной улице в Баку
Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана заявила о том, что ЧП произошло в Сабаильском районе, передает Zakon.kz.
По вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, в одном из коммуникационных колодцев произошел взрыв с последующим пожаром в подземной коммуникационной шахте. Пожар потушен. Причина инцидента расследуется соответствующими органами, – цитируют РИА Новости ведомство.
Отмечается, что сотрудники полиции эвакуировали граждан в безопасное место. В настоящее время выясняются причины происшествия. Территория, где произошел взрыв, оцеплена.
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