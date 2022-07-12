Взрыв прогремел на оживленной улице в Баку

Фото: pixabay

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана заявила о том, что ЧП произошло в Сабаильском районе, передает Zakon.kz.

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