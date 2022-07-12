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COVID-19 может спровоцировать сахарный диабет – врачи

диабет Фото: pixabay
Врачи Томас Йейтс, Кэтлин Уайн и Роберт Х. Шмерлинг заявили о том, что у людей, переболевших коронавирусом, в течение года после перенесенного заболевания на 40% повышена вероятность развития диабета, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, пока прямую связь между COVID-19 и диабетом исследователи не нашли. Они считают, что болезнь могла проявиться в любом случае и вирус лишь ускорил процесс ее развития.

Также сообщается, что спровоцировать инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние может сидячий образ жизни. Более высокому риску подвержены ведущие малоподвижный образ жизни женщины. При этом, по словам специалиста, небольшие получасовые тренировки не станут эффективной профилактикой заболевания, если женщины все остальное время проводят в сидячем положении.

Кроме того, врачи предупреждают, что привести к диабету способно и неправильное питание. Поэтому, чтобы предотвратить развитие заболевания, рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты, в которую входят фрукты, бобы, орехи, овощи и цельнозерновые культуры. В то же время стоит следить за количеством потребляемого сахара и рафинированных углеводов.

Специалисты напомнили, что одной из главных причин инсулинорезистентности и диабета по-прежнему остается избыточный вес. Чтобы держать его под контролем и снизить риск возникновения опасных эндокринологических заболеваний, важно регулярно заниматься спортом. Врачи предложили ходить пешком не менее двух часов в неделю и выполнять физические упражнения три-четыре раза в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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