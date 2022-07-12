Курсы валют на 12 июля в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 464,85 (-10,07), к евро – 469,59 (+13,47), к рублю – 7,55 (-0,17).
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,9 тенге, продажи – 7,3 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7 тенге, продажи – 7,15 тенге.