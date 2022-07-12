Курсы валют на 12 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 12 июля 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 464,85 (-10,07), к евро – 469,59 (+13,47), к рублю – 7,55 (-0,17). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,9 тенге, продажи – 7,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7 тенге, продажи – 7,15 тенге. Читайте также Траты с умом: как оплачивать расходы, путешествовать и развлекаться за счет банка «Самрук-Қазына» утроил чистый доход за прошедший год Как избежать монополии в сфере платных парковок – ответ АЗРК

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