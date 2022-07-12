Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Выброс газа в Таразе: горожанам ничего не угрожает

Казфосфат завод выброс Фото: ТОО «Казфосфат»
В ТОО «Казфосфат» дали официальное разъяснение на ряд публикаций и сообщений в соцсетях о выбросах газа на заводе по производству минеральных удобрений.

11 июля в 20:00 в сернокислотном цехе Таразского филиала ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения» вышел из строя моногидратный насос абсорбера (второй ступени очистки), вследствие чего произошел кратковременный выброс отходящего газа (SO3, триоксид серы) максимальной концентрацией не более 1% SO3.

В 20:15 работники цеха произвели его экстренную остановку, сообщив в диспетчерскую завода и руководству цеха.

Кроме того, руководство компании организовало работу по замерам атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, близлежащих улицах города и основных источниках выбросов.

По результатам анализов превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружены. Совместные отборы, произведенные с лабораторией Департамента экологии по Жамбылской области на основных источниках выбросов (отделение БГС) по содержанию загрязняющих веществ, таких как оксид углерода, оксиды азота, аммиак, фтористый водород, показали концентрацию этих веществ в пределах допустимых выбросов.

Также, по показаниям автоматизированной системы мониторинга в режиме реального времени, на основном источнике выброса (отделение БГС) по фтористому водороду превышение не зафиксировано.

Казфосфат завод выброс

Фото: ТОО «Казфосфат»

Обнаруженные загрязняющие вещества, не превышающие предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе, не влияют на здоровье населения и окружающую среду.

Генеральным директором ТОО «Казфосфат» Нурлановым Н.Н. даны поручения по устранению неполадок, возникших в серно-кислотном цехе, а также о проведении необходимых мероприятий по недопущению подобных случаев впредь.

завод выброс

Фото: ТОО «Казфосфат»

Отмечено, что в настоящее время завод минеральных удобрений работает в штатном режиме.

Все источники выбросов находятся на непрерывном контроле. В городе Таразе экологическая обстановка стабильная.

Анастасия Московчук
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Ashyq, Алматы
Введут ли Ashyq опять в Алматы
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
МИД РК Россия паспорт
Казахстанцам в России ускорят получение паспорта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления