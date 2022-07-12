Выброс газа в Таразе: горожанам ничего не угрожает

В ТОО «Казфосфат» дали официальное разъяснение на ряд публикаций и сообщений в соцсетях о выбросах газа на заводе по производству минеральных удобрений.

11 июля в 20:00 в сернокислотном цехе Таразского филиала ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения» вышел из строя моногидратный насос абсорбера (второй ступени очистки), вследствие чего произошел кратковременный выброс отходящего газа (SO3, триоксид серы) максимальной концентрацией не более 1% SO3.

В 20:15 работники цеха произвели его экстренную остановку, сообщив в диспетчерскую завода и руководству цеха.

Кроме того, руководство компании организовало работу по замерам атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, близлежащих улицах города и основных источниках выбросов.

По результатам анализов превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружены. Совместные отборы, произведенные с лабораторией Департамента экологии по Жамбылской области на основных источниках выбросов (отделение БГС) по содержанию загрязняющих веществ, таких как оксид углерода, оксиды азота, аммиак, фтористый водород, показали концентрацию этих веществ в пределах допустимых выбросов.

Также, по показаниям автоматизированной системы мониторинга в режиме реального времени, на основном источнике выброса (отделение БГС) по фтористому водороду превышение не зафиксировано.

Фото: ТОО «Казфосфат»

Обнаруженные загрязняющие вещества, не превышающие предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе, не влияют на здоровье населения и окружающую среду.

Генеральным директором ТОО «Казфосфат» Нурлановым Н.Н. даны поручения по устранению неполадок, возникших в серно-кислотном цехе, а также о проведении необходимых мероприятий по недопущению подобных случаев впредь.

Фото: ТОО «Казфосфат»

Отмечено, что в настоящее время завод минеральных удобрений работает в штатном режиме.

Все источники выбросов находятся на непрерывном контроле. В городе Таразе экологическая обстановка стабильная.