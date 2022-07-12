Трудности и одиночество: астрологический прогноз на 12 июля

Астрологи составили прогноз для представителей зодиакального круга на 12 июля. Они отмечают, что у многих в этот день должно исполниться заветное желание, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечено на сайте Ftimes.ru, Овнам звезды обещают хороший заработок. Однако им нужно перестать хитрить и обманывать.

Тельцам рекомендуют меньше витать в облаках. Настойчивость и хорошее настроение – залог для достижения поставленных задач.

Что касается Близнецов, им необходимо корректировать планы. Не отвлекайтесь на второстепенное, советуют эксперты.

Не вмешивайтесь в чужие дела – такая рекомендация дана Ракам. Как сказано в публикации, дополнительные задачи помешают реализовать запланированное.

Львам стоит заняться рутиной и текущими вопросами. Перенесите важные встречи и дела на другой день.

Девы, займитесь творческими проектами и планированием. И не забывайте учитывать каждую мелочь.

Весам, к сожалению, не удастся достичь поставленных целей. Однако дома вас ждут приятные неожиданности.

Трудности в общении с окружающими могут возникнуть у Скорпионов. Не бойтесь обратиться за помощью и советом.

Благоприятный день ожидает Стрельцов. Не балуйте детей и займитесь планированием бюджета.

У Козерогов хорошее время для креативных и творческих проектов. В личной жизни не планируйте никаких перемен — сейчас не время для них.

Водолеям стоит контролировать слова и эмоции. Им советуют не паниковать.

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Тщательно продумывайте каждый свой шаг – именно такой совет адресован Рыбам.