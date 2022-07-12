Трудности и одиночество: астрологический прогноз на 12 июля
К примеру, как отмечено на сайте Ftimes.ru, Овнам звезды обещают хороший заработок. Однако им нужно перестать хитрить и обманывать.
Тельцам рекомендуют меньше витать в облаках. Настойчивость и хорошее настроение – залог для достижения поставленных задач.
Что касается Близнецов, им необходимо корректировать планы. Не отвлекайтесь на второстепенное, советуют эксперты.
Не вмешивайтесь в чужие дела – такая рекомендация дана Ракам. Как сказано в публикации, дополнительные задачи помешают реализовать запланированное.
Львам стоит заняться рутиной и текущими вопросами. Перенесите важные встречи и дела на другой день.
Девы, займитесь творческими проектами и планированием. И не забывайте учитывать каждую мелочь.
Весам, к сожалению, не удастся достичь поставленных целей. Однако дома вас ждут приятные неожиданности.
Трудности в общении с окружающими могут возникнуть у Скорпионов. Не бойтесь обратиться за помощью и советом.
Благоприятный день ожидает Стрельцов. Не балуйте детей и займитесь планированием бюджета.
У Козерогов хорошее время для креативных и творческих проектов. В личной жизни не планируйте никаких перемен — сейчас не время для них.
Водолеям стоит контролировать слова и эмоции. Им советуют не паниковать.
Тщательно продумывайте каждый свой шаг – именно такой совет адресован Рыбам.