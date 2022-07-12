Вооруженный мужчина в Алматы: очевидцы рассказали подробности

Стали известны новые подробности ночной стрельбы в алматинском ЖК Alatau City. Очевидцы рассказали, как все происходило, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, мужчина открыл огонь из охотничьего оружия во дворе ЖК прямо на глазах у прохожих. Люди не пострадали, но очень испугались.

Мы услышали громкий хлопок. Сначала подумали, что кто-то хлопушками балуется. Потом люди на улице стали шуметь. Я понял, что это была стрельба из боевого оружия, выглянул из окна, стояла толпа. Ардак Ермеков

Во время стрельбы во дворе было много людей. Гуляли даже с детьми.

Около 22:00 я возвращалась из магазина, заметила на скамейке мужчину, но оружие у него в руках не разглядела из-за плохого зрения. Я переступила порог дома, и тут раздался выстрел. С балкона увидела того же мужчину с винтовкой. У меня в квартире были дети, все очень испугались. Мы легли на пол и больше двух часов, пока стрелка не задержали, не вставали, по квартире передвигались ползком. Дети плакали в истерике. Нуржамал Шаукерова

По словам соседей, мужчина с оружием в руках вышел из подъезда и направился вдоль парковки. Буквально через пару минут стрелок открыл огонь. Произвел всего два выстрела: один – в воздух, второй – в камеру видеонаблюдения. После стрельбы подозреваемый находился во дворе еще около трех часов, потом его задержали.

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Клара Таменова с ужасом наблюдала за происходящим из окна лестничной площадки.

Он сидел на скамейке с оружием. Я еще посмотрела, думаю: не дай бог, сейчас люди пойдут – он на кого-то накинется. Но такого не было. Он адекватно, спокойно сидел. Две пары прошли, потом после них еще две пары прошли, ни до кого он не лез. Клара Таменова

По словам соседей, подозреваемый работает дальнобойщиком, дома появляется редко.

По данным полиции, мужчина взялся за оружие после скандала с женой.

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Около 22:00 на пульт «102» поступило сообщение о вооруженном человеке, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был обезврежен и задержан. Пострадавших нет. По предварительным данным, на этот шаг он решился в результате семейной ссоры. Это гражданин М. 1985 года рождения, житель города Алматы. По данному факту начато досудебное расследование. Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». Подозреваемого взяли под стражу. Стрелку грозит от трех до семи лет ограничения либо лишения свободы.